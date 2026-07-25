Американский боксер Майк Тайсон назвал Диего Марадону величайшим футболистом, передает The Ring.

«Я всегда буду считать Марадону величайшим игроком в истории. Но то, что он величайший, не означает, что Месси не величайший. Я знаю Марадону, но не знаю Месси. Я уважаю и люблю его. Но не знаю его так, как знал Марадону», — сказал Тайсон.

На чемпионате мира — 2026 Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

За всю карьеру Месси провел за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе со сборной он выиграл чемпионат мира — 2022, Финалиссиму в 2022 году, два Кубка Америки (2021 и 2024), а также в составе олимпийской команды стал победителем ОИ-2008.

Ранее в Италии обнаружили связь Месси с Бразилией.