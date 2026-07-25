Фигуристка Трусова: когда смотрю на сына, у меня сразу глаза на мокром месте

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале рассказала, что стала Чересчур сентиментальной, когда смотрит на своего сына Михаила.

«Сейчас каждый раз, когда смотрю на Мишу, у меня сразу ком в горле, глаза на мокром месте. Я не знаю. Чересчур сентиментальная стала. Понятно, что он уже давно сделал первые шаги, но с каждым разом он все дольше и дольше ходит», — заявила Трусова.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова анонсировала произвольную программу, вдохновленную сериалом.