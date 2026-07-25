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«Своим делом занимайся»: арбитр Суперкубка дважды обратился к игроку «Зенита»

Судья Буланов посоветовал заняться делом игроку «Зенита» Глушенкову в Суперкубке
Александр Вильф/РИА Новости

Главный судья матча Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком»Евгений Буланов дважды обратился к нападающему петербургского клуба Максиму Глушенкову по ходу матча. Это показано в шоу «Хороший гол: Футбол Суперкубок» на «Кинопоиске».

Оба раза были связаны с фолами. Сначала это было после фола Вендела на Жедсоне Фернандеше, а во второй раз, когда Глушенков посчитал, что футболист «Спартака» нарушил правила на игроке «Зенита» и сказал об этом Буланову.

«Ты что орешь, я не пойму? Кто нарушает? Они с мячом остаются. Давай своим делом занимайся», — ответил Буланов.

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее итальянский клуб отказался от игрока «Зенита».

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