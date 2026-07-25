«Моменты ужасны»: игрок сборной Англии обратился к судьей после матча с Аргентиной на ЧМ

Игрок сборной Англии Беллингем остался недоволен судейством в матче с Аргентиной

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новые кадры с камеры арбитра Исмаила Эльфата, на которых зафиксировано обращение полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема судье после матча полуфинала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной. Об этом пишет Daily Mail.

«Некоторые моменты ужасны, но желаю всего наилучшего», — сказал Беллингем судье.

В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.

В матче за третье место Англия переиграла Францию, команды забили десять мячей на двоих. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу англичан, которые уже в первом тайме повели 4:0.

В финале чемпионата мира сборная Испании переиграла национальную команду Аргентины. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее в сборной Аргентины сделали заявление о будущем Лионеля Месси.