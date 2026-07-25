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Стало известно, проведет ли МОК расследование из-за действий Инфантино на ЧМ

МОК не будет проводить расследование из-за действий Инфантино на ЧМ-2026
Lee Smith/Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался начинать проверку в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино по итогам его действий на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

Согласно опубликованной информации, сотрудники комитета изучили обращение и пришли к выводу, что данный случай не относится к компетенции комиссии по этике МОК.

14 июля некоммерческая организация FairSquare приняла решение подать жалобу в МОК из-за действий Инфантино. Жалоба была связана с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Организация уверена, что Инфантино нарушил клятву, которую он произнёс в 2020 году в офисе МОК в Лозанне, заявив, что будет действовать независимо от коммерческих и политических интересов.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что Инфантино опозорил футбол на ЧМ-2026.

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