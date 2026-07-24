«Опозорил весь футбол»: легенда «Спартака» о работе главы ФИФА на ЧМ

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опозорил футбол из-за скандала с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. Его слова приводит «Советский спорт».

«Инфантино просто опозорил весь футбол, козел. А судейство в финальном матче — всех хватают, толкают, а судьи не видят. Очень работа арбитров меня разочаровала на чемпионате мира», — сказал Ловчев.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.

Чемпионом мира в 2026 году стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину — 1:0.

Ранее в России призвали уволить главу ФИФА.