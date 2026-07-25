Переход алжирского игрока в «Балтику» сорвался из-за денег, когда он уже был в России

Переход алжирца Рамдауи в «Балтику» сорвался, когда он уже прилетел в Россию

Переход нападающего алжирского «Параду» Мохамеда Эль-Амина Рамдауи в «Балтику» из Калининграда не состоится. Об этом сообщил журналист Шебли Исхак в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, проблемой стала недоговоренность между клубами по поводу осуществления выплат за трансфер. «Балтика» должна была заплатить «Параду» €1,2 млн двумя траншами, однако в последний момент в Алжире потребовали перевести деньги одним платежом. Российский клуб подобное не устроило, и в итоге команды не смогли договориться — трансфер был отменен.

К этому моменту игрок уже три дня находился в России, его отправили обратно в Алжир.

За основную команду алжирского клуба форвард провел 59 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал восемь результативных передач.

24 июля «Балтика» проиграла ЦСКА в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги. Калининградская команда забила первой уже на первой минуте игры, однако следом пропустила дважды за три минуты — на 33-й и 36-й минутах. Итоговый счет — 1:2.

Ранее в «Балтике» назвали главную проблему клуба.