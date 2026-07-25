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Вратарь Кабо-Верде Возинья нашел новый клуб после ЧМ-2026

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья перешел в чилийский «Коло-Коло»
Brett Davis/Reuters

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья принял предложение «Коло-Коло» о подписании контракта. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Согласно его информации, документы еще предстоит подписать, вероятно, это произойдет на выходных, а затем 40-летний вратарь пройдет медосмотр.

Последним клубом Возиньи стал португальский «Шавиш», контракт с которым у него истек во время чемпионата мира.

На чемпионате мира 2026 года сборная Кабо-Верде впервые вышла в плей-офф. На стадии 1/16 Аргентина с трудом одержала победу над Кабо-Верде со счетом 3:2.

40-летний вратарь отстоял «на ноль» в первом туре группового этапа чемпионата мира против звездной сборной Испании, которая затем выиграет турнир, совершил 18 ключевых сейвов за турнир и вывел скромную команду в плей-офф. Благодаря ему сборная Кабо-Верде оказалась единственной командой, которая не проиграла в основное время обоим финалистам ЧМ — и Испании, и Аргентине.

Всего за несколько недель число его подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выросло с 45–50 тысяч до почти 30 миллионов человек, что сделало его самым популярным голкипером в мире и позволило обогнать по этому показателю именитого Икера Касильяса. В итоге Возинья был включен в символическую сборную ЧМ.

Ранее Возинья выразил надежду, что сможет продолжить играть в футбол.

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