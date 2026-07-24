В «Балтике» назвали главную проблему клуба

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Чтобы усилить игру, нужно качество. Наши футболисты обладают тем мастерством, которым они обладают. В мае месяце у нас был совет директоров, мы говорили, что мы пятые с конца по весне из-за травм лидеров: Бориско, Хиля. Мы обговаривали, что невозможно добиться результатов без новых игроков. Мы работали так, как и работали раньше. Ждем усиления, будем проводить определенные корректировки в составе», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы армейцы набрали три очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее футболист «Балтики» установил рекорд РПЛ.