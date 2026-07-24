Футболист калиниградской «Балтики» Чинонсо Оффор установил новый рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ), забив самый быстрый первый гол сезона в истории турнира. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Оффор отличился в матче с ЦСКА. «Балтика» уступила со счетом 1:2. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее президент Аргентины объяснил критику сборной завистью.