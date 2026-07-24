В «Балтике» заявили, что станет для команды роковым событием

В «Балтике» заявили, что уход вратаря Бориско в ЦСКА станет фатальным событием

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что уход голкипера Максима Бориско может кардинально ослабить команду. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, то это выстрел в голову. Мое видение — это не менять более двух игроков на одной позиции за сезон. Если это случится, то команду ждет борьба за выживание», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы армейцы набрали три очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в ЦСКА рассказали о травме нападающего.