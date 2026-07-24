В ЦСКА рассказали о травме нападающего

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что аргентинский форвард Лусиано Гонду пропустил старт сборов с командой. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У Лусиано родился ребенок, и, к сожалению, после этого события у него возникли небольшие проблемы со здоровьем. Мы дали ему время на восстановление, дали возможность побыть с семьей. Из-за этого он приехал чуть позже в расположение команды. Конечно, хочется, чтобы нападающие забивали голы, будем работать над этим», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы армейцы набрали три очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее ЦСКА обыграл «Балтику» в матче РПЛ.