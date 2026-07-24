ЦСКА обыграл «Балтику» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в матче первого тура Российской премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:1.

Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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