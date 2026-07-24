Тренер ЦСКА заявил, что отказался от чтения новостей в СМИ

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской «Балтики» заявил, что после назначения на должность перестал читать все, что пишут о его команде. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Прежним я не мог остаться, потому что я понимаю, какой шанс мне выпал в жизни. ЦСКА — команда с многомиллионной армией болельщиков, вокруг нее всегда много новостей, поэтому я принял решение их больше не читать. Я прекрасно понимаю вас [журналистов], что вам нужны клики, байты, надо высасывать новость из пальца. Поэтому я принял решение больше не читать СМИ, а сконцентрироваться на работе, ее много каждый день. Да и к тому же, читать это не особенно интересно», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы армейцы набрали три очка и поднялись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее легенда «Спартака» предсказал победу ЦСКА в первом матче сезона РПЛ.