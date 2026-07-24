Президент Аргентины объяснил критику сборной завистью

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал в своих соцсетях на критику в адрес национальной сборной после чемпионата мира 2026 года.

«Проблема Аргентины в том, что мы слишком заметны. Мы не остаемся незамеченными, люди нам завидуют, и мы хороши почти во всем», — сказал Милей.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

В матче за третье место Англия обыграла Францию. Встреча завершилась в основное время со счетом 6:4.

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