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В Москве состоялся фестиваль серфинга Surf Cup 2026

В Москве на пляже «Рублево» состоялся фестиваль Surf Cup 2026
Федерация серфинга России источник

В Москве на пляже «Рублево» состоялся фестиваль Surf Cup 2026, организованный Российской федерацией серфинга.

В рамках Surf Cup 2026 прошли соревнования по дисциплинам «вейксерфинг», «вейкским» и «доска с веслом» (SUP). В них приняли участие профессиональные спортсмены, которые боролись за призовой фонд в 570 тыс. рублей.

Одним из ключевых событий соревнований, партнером которых выступил El Capulco 0.0, стал медиа-заезд, в котором участвовали Кирилл Колесников, Юлия Михалкова, Виктория Кошевая и Милена Безбородова. Гости мероприятия смогли принять участие в специальных активностях: состязаниях по баланс-борду, конкурсах, викторинах, а также получили возможность прокатиться на сапах.

В начале июня в Ялте прошли соревнования «Кубок Тавриды», а затем — чемпионат Московской области по серфингу.

Ранее в трансляцию олимпийских соревнований по серфингу попал кит.

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