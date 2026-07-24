Валиева рассказала, кто ей понравился на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева заявила журналу «Лед», что на Олимпиаде 2026 года ей понравилась американка Алиса Лью.

«Мне понравилась Алиса Лью. Ее энергия, мысли, которые она вкладывает в своё катание, — всё это не может не восхищать», — сказала Валиева.

Алиса Лью набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64). Она стала единственной фигуристкой, которая пошла на четверной прыжок, однако не сумела с ним справиться и допустила падение.

Ранее Татьяна Навка заявила, что хотела бы поработать с Петросян на ледовых шоу.