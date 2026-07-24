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Валиева рассказала, кто ей понравился на Олимпиаде

Валиева: на Олимпиаде мне понравилась Алиса Лью
Amanda Perobelli/Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева заявила журналу «Лед», что на Олимпиаде 2026 года ей понравилась американка Алиса Лью.

«Мне понравилась Алиса Лью. Ее энергия, мысли, которые она вкладывает в своё катание, — всё это не может не восхищать», — сказала Валиева.

Алиса Лью набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64). Она стала единственной фигуристкой, которая пошла на четверной прыжок, однако не сумела с ним справиться и допустила падение.

Ранее Татьяна Навка заявила, что хотела бы поработать с Петросян на ледовых шоу.

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