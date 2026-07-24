Роднина рассказала, заслужили ли Плющенко и Тутберидзе включения в Зал славы фигурного катания

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе заслужили включения в Зал славы фигурного катания, передает Sport24.

«Плющенко и Тутберидзе не включены в Зал славы фигурного катания? Честно говоря, никогда не знала, по какому именно принципу туда включают определенных людей. Они уже сейчас сделали достаточно для того, чтобы попасть в подобный Зал славы», — сказала Роднина.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Роднина заявила, что не видит лидера в женском одиночном катании России.