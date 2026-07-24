Футболисту «Зенита» грозит 15 суток ареста

Нападающему «Зенита» Луису Энрике может грозить арест из-за неоплаченных дорожных штрафов, сообщает «Mash на спорте».

Отмечается, что на автомобиль Энирке выписано 52 нарушения на 82 тысячи рублей, 46 штрафов он получил за превышение скорости.

«Теперь на Луиса могут наложить штраф в два раза больше, арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы на срок до 50 часов. В случае если штрафы передадут судебным приставам, они обратятся в суд», — рассказал источник.

В первом матче нового сезона «Зенит» выиграл Суперкубок России. Встреча против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» раскритиковали за засилие иностранцев.