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Клопп объявил принципы отбора в сборную Германии

Клопп заявил, что допустит в сборную Германии только голодных до побед игроков
David Klein/Reuters

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп заявил, что место в составе команды получат только те, кто жаден до побед. Его слова передает Sky Sport Germany.

«Играть будут те, кто достаточно хорош. Те, кто голоден до побед. Те, кто становятся еще лучше, надевая футболку сборной Германии. Недостаточно просто говорить, что гордишься тем, что представляешь Германию. Нужно это доказывать. Каждый, кто может играть за сборную Германии, должен приложить усилия. Я буду за ними наблюдать», — сказал Клопп.

24 июля стало известно о назначении Клоппа тренером сборной Германии. Он сменил Юлиана Нагельсмана, покинувшего должность после чемпионата мира 2026 года. Тренер подписал контракт до окончания чемпионата мира 2030 года.

Клопп также ранее тренировал «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «Ливерпуль». С «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов в 2019 году и стал чемпионом Англии в 2020 году.

Ранее Клопп пригрозил уйти из сборной Германии из-за вмешательства в личную жизнь.

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