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Россия уступила Испании по пенальти в полуфинале Кубка мира

Россия по пенальти уступила Испании в полуфинале Кубка мира по водному поло
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Женская сборная России по водному поло уступила Испании в полуфинале Кубка мира, который проходит в Сиднее.

Россиянки проиграли в серии пенальти после ничьей 10:10 в основное время.

Испания вышла в финал, где встретится с США. Россия 26 июля сыграет за третье место с хозяйками турнира — сборной Австралии. Победитель матча за бронзу получит путёвку на чемпионат мира 2027 года.

В четвертьфинале россиянки обыграли Нидерланды (11:6).

Турнир в Сиднее стал для сборной России первым с 2022 года соревнованием под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по плаванию.

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