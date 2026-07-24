«Не оставите семью в покое — уйду»: Клопп о назначении в сборную Германии

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп заявил, что готов покинуть свой пост, если пресса не прекратит вмешиваться в частную жизнь его семьи. Его слова приводит Welt.

«Если вы будете вести себя неподобающим образом и не оставите мою семью в покое, я уйду. Критикуйте меня, если у меня что-то не выходит. Я готов над этим работать. Но речь идет только о деле, о работе», — заявил Клопп.

Он также добавил, что считает работу со сборной потенциальной вершиной своей тренерской карьеры и не планирует продолжать ее после ухода из команды.

24 июля стало известно о назначении Клоппа тренером сборной Германии. Он сменил Юлиана Нагельсмана, покинувшего должность после чемпионата мира 2026 года. Тренер подписал контракт до окончания чемпионата мира 2030 года.

Клопп также ранее тренировал «Майнц», «Боруссию» Дортмунд и «Ливерпуль». С «Ливерпулем» он выиграл Лигу чемпионов в 2019 году и стал чемпионом Англии в 2020 году.

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