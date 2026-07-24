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Тутберидзе назвала главное отличие своего шоу от проектов Навки и Плющенко

Тутберидзе: наше шоу про спорт, в отличие от проектов Навки и Плющенко
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в документальном сериале «Метод Тутберидзе» на платформе Okko заявила, что ее ледовое шоу отличается от театрализованных постановок тем, что строится вокруг спорта, а не сказочных сюжетов.

«Мы про спорт. Совмещенный с искусством. Действующих спортсменов мы отвлекать на такие сказки не будем — значит, надо брать спортсменов, которые уже закончили. Но они прекрасно принимают участие у Авербуха, у Плющенко, у Навки. Уже они поглотились в этот бизнес, и этим занимаются. Мне пока этим не хочется заниматься», — сказала Тутберидзе.

Хореограф Даниил Глейхенгауз отметил, что в их шоу фигуристы обязаны исполнять четверные прыжки, чтобы сохранять соревновательную форму.

Тутберидзе была тренером олимпийских чемпионок Юлии Липницкой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой. Серебряными призерами Игр под руководством тренера становились Евгения Медведева и Александра Трусова.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Ранее в штабе Тутберидзе оценили слова Плющенко о деградации фигурного катания.

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