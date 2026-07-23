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Анчелотти отказался возглавить Италию ради сборной Бразилии

Тренер сборной Бразилии Анчелотти отказался возглавить Италию
GlobalLookPress

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить национальную команду Италии. Об этом сообщает Globo.

Специалист не намерен покидать сборную Бразилии. Другим кандидатом на пост тренера Италии назывался Хосеп Гвардиола. Сообщалось, что он запросил зарплату в 20 млн евро в год.

Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии 26 мая 2025 года. Его контракт рассчитан до июля 2030 года.

В матче 1/8 финала сборная Норвегии оказалась сильнее команды Бразилии, встреча завершилась с результатом 2:1. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. На 90+10-й минуте Неймар реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло Бразилию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлился до 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее в Аргентине признали, что Испания честно победила на ЧМ-2026.

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