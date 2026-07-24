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Дворкович отказался поддержать Илюмжинова на выборах главы FIDE

Дворкович: я не поддержу Илюмжинова на выборах в FIDE
Владимир Астапкович/РИА Новости

Приостановивший свои полномочия президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что не будет поддерживать Кирсана Илюмжинова на предстоящих выборах главы организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Я точно не поддержу на выборах президента FIDE Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиций», — сказал Дворкович.

23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й пакет санкций. В тот же день стало известно, что Дворкович на время добровольно приостанавливает исполнение своих полномочий.

Временно исполнять функции президента FIDE будет вице-президент организации, 15-й чемпион мира по шахматам Вишванатан Ананд.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Ранее Илюмжинов заявил, что идет на выборы в FIDE из-за Дворковича.

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