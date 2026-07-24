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Илюмжинов заявил, что идет на выборы в FIDE из-за Дворковича

Илюмжинов: санкции против Дворковича были ожидаемы, поэтому я и пошел на выборы
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов заявил, что его решение баллотироваться на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) было связано с ожидаемым включением действующего президента Аркадия Дворковича в санкционный список Евросоюза, передает РИА Новости.

«Это решение Евросоюза было ожидаемым. Многие из инсайдерской информации еще два-три месяца назад знали, что Аркадий Владимирович Дворкович может оказаться под санкциями. Я вчера находился в Абу-Даби, и после того, как он вечером временно ушел с поста президента FIDE, ко мне поступили уже десятки предложений от желающих вступить в мою команду», — сказал Илюмжинов.

23 июля Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й пакет санкций. В тот же день стало известно, что Дворкович добровольно приостанавливает исполнение своих полномочий

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Ранее Крамник сообщил о регистрации апелляции в CAS по вопросу дисквалификации.

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