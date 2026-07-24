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«Позиция остается неизменной»: в Норвегии отреагировали на слова Большунова

Глава лыжной федерации Норвегии ответил на обвинения Большунова
Sergey Elagin/Global Look Press

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Рогер Финъюр отреагировал на заявление трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который ранее назвал Норвегию одной из сил, препятствующих возвращению России. Его слова передает NRK.

«Позиция нашей федерации остается неизменной на 100 процентов. Сейчас нет ничего, что указывало бы на необходимость изменения решения. Мы заняли эту позицию не из спортивных соображений, а из моральных принципов», — заявил Финъюр.

Он также добавил, что в сложившейся геополитической ситуации продолжение бойкота для Норвегии принципиально.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее в Норвегии выступили против допуска российских лыжников.

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