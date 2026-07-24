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ЧМ-2018 в России вошел в топ-10 лучших в истории

ЧМ-2018 в России включили в десятку лучших в истории
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Чемпионат мира 2018 года в России занял девятое место в рейтинге лучших мировых футбольных первенств по версии спортивного издания The Athletic.

Авторы оценили 23 розыгрыша турнира с 1930 года. Российский мундиаль оказался на одну позицию выше чемпионата мира 2026 года, проходившего в США, Канаде и Мексике и занявшего десятое место.

Лучшим признан чемпионат мира 1970 года в Мексике, где в финале Бразилия обыграла Италию (4:1). Второе место занял ЧМ-1982 в Испании, третье — первенство 1986 года в Мексике. Последнее, 23-е место в рейтинге занял чемпионат мира 1938 года во Франции.

Чемпионом мира 2018 года стала Франция, победившая в финале Хорватию (4:2).

ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее идею расширения ЧМ-2030 до 64 команд назвали неразумной.

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