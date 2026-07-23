«Они были сильнее»: в Аргентине признали, что Испания честно победила на ЧМ-2026

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа в своих соцсетях обратился к болельщикам после поражения сборной в финале чемпионата мира 2026 года.

«Мы не смогли победить Испанию. Они были сильнее, они победили честно, и мы должны это признать. В спорте мы учимся принимать поражения с тем же достоинством, с которым празднуем победы. Проигрыш причиняет боль. Больно, потому что мы конкурентоспособны, потому что мы самая успешная команда в истории и потому что второго места нам никогда не достаточно», — написал Тапиа.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее стало известно о намерении Аргентины подать в суд на клевету против игроков.