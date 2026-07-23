Большунов назвал глупой позицию FIS по допуску россиян

Большунов: FIS наплевать на то, что говорит МОК

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов назвал глупой позицию Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) относительно россиян. Его слова передает «КП Спорт».

«Есть FIS, и им наплевать на то, что говорит МОК. Это как бы глупо, потому что есть соответствующие рекомендации, но FIS все делает по-своему. Хотя каждую неделю я читаю новости о том, что какую-то федерацию уже допустили до международных соревнований. Думаю: ого, может, лыжи следующие? А тут только и слышишь: пересмотрим, отложим этот вопрос на сентябрь, потом — на январь», — сказал Большунов.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее в Норвегии выступили против допуска российских лыжников.