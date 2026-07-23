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«Красивый — значит, подходит»: Талалаев об отборе футболистов в команду

Талалаев: все футболисты «Балтики» проходят отбор в том числе у супруги
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что все игроки команды проходят отбор у его супруги Елены, которая оценивает их внешние и внутренние качества. Его слова передает «Матч ТВ».

«У нас все футболисты проходят отбор в том числе у неё. По внешним, внутренним качествам. Красивый — значит, подходит, а этот некрасивый — не подходит. Критерии такие, которые только женщинам свойственны, когда у меня есть какие-то сомнения. Она легко могла бы тренировать команды», — сказал Талалаев.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля 2026 года. Чемпионат откроется матчем между ЦСКА и «Балтикой»: игра состоится 24 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в «Спартаке» высказались об отказе в переигровке матча за Суперкубок.

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