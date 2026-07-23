«Всегда скучаю по России»: хоккеист Капризов о работе в НХЛ

Хоккеист «Миннесоты» Капризов заявил о тоске по России во время работы в США

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в подкасте Федора Смолова признался, что всегда скучает по России.

«Мне по кайфу, честно, дома. Я всегда скучаю. А так, я уже привык там маленько. Когда один часто живешь, время проводишь один, дома вообще делать особо нечего. Приезжали родители, брат два раза приезжал. Один раз брат один прилетал, и мы с ним вообще кайфово время провели», — сказал Капризов.

Спортсмен выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне-2020/21 он стал обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ. В 2022 году в составе сборной России завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине.

В прошедшем сезоне Капризов набрал 86 очков (34 гола + 52 передачи), а «Миннесота» вышла в плей-офф, но проиграла во втором раунде.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Капризов повторил клубный рекорд в НХЛ.