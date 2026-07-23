Булыкин объяснил, кто лишился шансов на «Золотой мяч-2026»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в борьбе за «Золотой мяч» 2026 года французские игроки резко потеряли статус фаворитов из-за провала в полуфинале и матче за третье место на чемпионате мира.

«Конечно же, французские футболисты усложнили себе борьбу за «Золотой мяч» — и Мбаппе, и Дембеле. Они безвольно проиграли испанцам, так же провели первый тайм с англичанами, проигрывая 0:4. Посмотрим, как развернется борьба за «Золотой мяч» — это своеобразный «Оскар» в футбольном мире, есть неплохие кандидаты на его получение», — заявил Булыкин.

В матче за третье место на ЧМ-2026 Англия переиграла Францию, встреча завершилась со счетом 6:4.

Голами в составе сборной Англии отличились Деклан Райс, Эзри Конса, Джуд Беллингем и Букайо Сака, который оформил хет-трик. При этом Гарри Кейн провел весь матч на скамейке запасных, а Беллингем появился на поле только с замены на 80-й минуте. За сборную Франции забили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Также капитан сборной Франции записал на свой счет голевую передачу на Барколя.

Ранее легенда ЦСКА Валерий Масалитин объяснил провал фаворитов на ЧМ-2026.