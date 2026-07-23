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«Это непросто»: Семак о старте сезона для «Зенита»

Семак назвал старт «Зенита» в новом сезоне непростым
Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал непростым для команды начало сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает пресс-служба клуба.

«Конечно, это не очень хорошо. И матч за Суперкубок выездной, и затем два выездных матча чемпионата. По сути, у нас три игры выездных, с которых мы начинаем сезон. Конечно, это непросто, но что делать… Ничего не сделаешь», — сказал Семак.

В первом туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Акроном», во втором — с «Оренбургом».

23 июля появилась информация, что московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее в «Зените» отреагировали на требование «Спартака» переиграть Суперкубок.

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