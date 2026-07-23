Аршавин сравнил ЧМ-2026 с турниром в России в 2018 году

Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин в выпуске YouTube-канала Fonbet сравнил завершившийся чемпионат мира 2026 года с турниром, который проходил в России в 2018 году.

«Самая сильная команда и победила. Может быть, их суперзвезда играла не так ярко, но командный футбол был на очень высоком уровне. Сколько ставим по 10-балльной шкале? Ну, девять, думаю. А в России сколько тогда было? 10. По организации и всему чемпионат мира в России если не лучший, один из самых лучших за всю историю», — заявил Аршавин.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике с участием 48 команд.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

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