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Норвегия подаст жалобу на вмешательство Трампа в дело Балогуна на ЧМ-2026

Норвегия намерена оспорить вмешательство Трампа в дисквалификацию Балогуна на ЧМ
Lee Smith/Reuters

Глава Норвежской футбольной ассоциации Лиза Клавенесс сообщила о намерении подать жалобу на отмену красной карточки форварду сборной США Фоларину Балогуну, которая была вынесена под влиянием президента США Дональда Трампа, передает SPORTbible.

«Этот случай настолько серьезен и тревожен, что я надеюсь: он поможет людям перестать бояться поднимать подобные вопросы. Я вынесу этот вопрос на заседание правления нашей ассоциации, мы обсудим его и затем предпримем необходимые действия. На мой взгляд, этот эпизод должен стать предметом рассмотрения комитета по этике ФИФА», — заявила Клавенесс.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.

Чемпионом мира в 2026 году стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину — 1:0.

Ранее в России призвали уволить главу ФИФА.

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