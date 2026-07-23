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«Истерика на публику»: экс-президент «Спартака» о требовании переиграть Суперкубок

Экс-президент «Спартака»: никто не будет переигрывать Суперкубок
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, говоря о протесте красно-белых и требовании переиграть Суперкубок России, заявил, что клуб нагнетает давление перед стартом чемпионата России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Никто ничего переигрывать не будет, но зато покричали, а потом после любого спорного судейства будут говорить: «Это началось еще с Суперкубка!» Если применили регламент, за счет чего они собираются все откатить назад? Это больше истерика на публику», — указал он.

23 июля председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Основное время завершилось с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Кристофер Мартинс, который отличился на 25-й минуте. «Зенит» сравнял уже на 8-й компенсированной минуте ко второму тайму, когда Александр Соболев реализовал пенальти. В серии послематчевых пенальти петербуржцы оказались точнее — 4:2.

Главным арбитром матча был назначен Евгений Буланов. Перед серией пенальти произошел скандал из-за того, что не была проведена жеребьевка выбора ворот — были выбраны те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Позднее это было объяснено мерами безопасности.

Ранее в «Зените» отреагировали на требование «Спартака» переиграть Суперкубок.

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