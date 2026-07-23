Министр спорта раскрыл, как проходит подготовка России к Олимпиаде-2028

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, как российские спортсмены готовятся к Олимпийским играм-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Его слова передает kp.ru.

Дегтярев подчеркнул, в этом году стартуют отборы по 22 видам спорта. По его словам, наиболее сложный кейс находится в футболе. При этом по остальным командным процесс уже начался.

Министр спорта также сообщил, что Российский спортивный фонд добавляет деньги федерациям на конкурсной основе.

«По летней программе только на этот год у нас 2,8 миллиарда. Это только 2026 год. Подготовка к Олимпиаде — это значительно более дорогое удовольствие. Денег, конечно, прилично будет потрачено. Но это того стоит», — отметил он.

Помимо этого Дегтярев заявил, что демонстрация флага и победы отечественных спортсменов является гордостью и репутацией России, нужной для развития спорта в стране, поскольку после побед секции начинают посещать все больше детей.

До этого Михаил Дегтярев сообщил о начале судебных разбирательств по возвращению российских хоккеистов на международную арену.

Ранее на сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию.