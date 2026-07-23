Аргентина подаст в суд на клевету против игроков во время ЧМ-2026

Аргентина подаст иск в суд за клевету против игроков сборной во время ЧМ-2026

Ассоциация футбола Аргентины (АФА) рассматривает возможность масштабного судебного иска против тех, кто руководил дезинформационной кампанией против игроков национальной сборной на чемпионате мира — 2026. Об этом пишет La Nacion со ссылкой на AlbicelesteTalk.

Согласно опубликованной информации, потенциальный иск о клевете будет сосредоточен на ложных критических утверждениях, сфабрикованных или непроверенных изображениях и безосновательных обвинениях. АФА будет сосредоточена не только на крупных СМИ и влиятельных аккаунтах в социальных сетях, освещавших тему чемпионата мира, но и на тех, кто в целом способствовал распространению кампании, независимо от размера их аудитории.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее стало известно, нашла ли ФИФА договорные матчи на ЧМ-2026.