Петиция с требованием исключить сборную Аргентины с чемпионата мира-2026 собрала 23 316 108 подписей. Об этом сообщает Euronews.

Этот показатель едва не побил мировой рекорд Гиннесса. До него не хватило чуть более миллиона подписей. Лучший результат принадлежит движению Jubilee 2000. В 1997 году петицию за списание долгов беднейших стран подписал 24 319 181 человек.

Болельщики в созданной против Аргентины петиции обвиняли Международную федерацию футбола в предвзятом отношении к южноамериканской команде и, в частности, к их капитану Лионелю Месси. Петицию подписали жители 170 стран менее чем за неделю.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

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