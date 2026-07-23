Стало известно, нашла ли ФИФА договорные матчи на ЧМ-2026

ФИФА не выявила ни одного договорного матча на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) не выявила признаков договорных матчей и подозрительной букмекерской активности на чемпионате мира-2026. Об этом сообщает SBC News.

Для выявления подобных игр была создана специальная рабочая группа, которая проанализировала все проведенные на турнире 104 матча. Эксперты проанализировали букмекерские отчеты и данные о ставках, после чего сопоставили с информацией, полученной от участников мониторинга. По итогам проверки никаких подозрительных моментов выявлено не было.

В эту группу были включены представители Союза европейских футбольных ассоциаций, Южноамериканской конфедерации футбола, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Азиатской и Африканской футбольных конфедераций, а также ФБР, Интерпола, ООН, Совета Европы и Sportradar.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Лионель Месси вернулся в Аргентину, чтобы провести время с болеющим отцом.