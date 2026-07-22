В Аргентине опровергли арест президента футбольной ассоциации

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) опровергла информацию об аресте своего президента Клаудио Тапии и казначея Пабло Товиджино в США.

«Абсолютно неправдиво утверждать, что Клаудио Тапия или Пабло Товиджино были вызваны американским правосудием для дачи показаний, так же как неправдой является утверждение о том, что у них были изъяты мобильные телефоны или любые другие электронные устройства», — сказано в заявлении организации.

Ранее аргентинские СМИ сообщили, что Тапия был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке после финала чемпионата мира 2026 года. Также утверждалось, что у него и других членов ассоциации изъяли электронику, а сама AFA вызвана в суд Южного округа Флориды.

17 октября 2024 года AFA объявила о переизбрании Тапиа на посту президента до октября 2028 года.

ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее выигравших ЧМ футболистов наградили помидорами в Испании.