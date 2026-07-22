Выигравших ЧМ футболистов наградили помидорами

Футболистов сборной Испании Гави и Фабиана Руиса наградили помидорами в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка в честь победы на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает газета Vanguardia.

«Местные жители чествовали обоих футболистов в городской мэрии и вручили им одну из самых традиционных наград муниципалитета — количество помидоров, равное их собственному весу», — сказано в сообщении.

Во время церемонии футболистов взвесили, чтобы определить массу помидоров.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее главу Аргентинской футбольной ассоциации задержали ФБР в США.