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Глава Аргентинской футбольной ассоциации задержан ФБР в США

Президент Аргентинской футбольной ассоциации Тапиа задержан ФБР в США
Dylan Martinez/Reuters

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту в Нью-Йорке перед вылетом в Аргентину после финала чемпионата мира. Об этом сообщает TN.

У Тапиа, казначея AFA Пабло Товигино и предпринимателя Хавьера Фарони изъяли компьютеры и мобильные телефоны.

Согласно судебным документам, Тапиа, Товигино и Фарони должны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля. Задержание произошло на фоне расследования финансовых и коммерческих сделок AFA. Министерство юстиции США проводит проверку финансов ассоциации, чтобы установить, могли ли операции через американскую банковскую систему быть связаны с финансовыми преступлениями.

Расследование началось после жалобы налоговой службы Аргентины и может быть связано с контрактами на товарищеские матчи и права на телетрансляции.

17 октября 2024 года AFA объявила о переизбрании Тапиа на посту президента до октября 2028 года.

ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее звездный вратарь Кабо-Верде попал в символическую сборную ЧМ-2026.

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