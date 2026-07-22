Большунов стал отцом во второй раз

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов во второй раз стал отцом.

Супруга спортсмена Анна родила дочь.

«Сегодня в нашу семью пришла новая большая любовь. Наша Оливия. Добро пожаловать, малышка! Любим сильно, твои мама, папа и сестренка Ева», — написала Анна в своих соцсетях.

Александр и Анна поженились в 2021 году. Анна — бывшая лыжница. У пары также уже есть дочь Ева.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Большунов его получить не смог.

Ранее в Норвегии заявили о необходимости Большунова в мировом спорте.