Звездный вратарь Кабо-Верде попал в символическую сборную ЧМ-2026

Возинья, Месси и Мбаппе вошли в символическую сборную ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила символическую сборную турнира по итогам завершившегося чемпионата мира 2026 года .

Вратарем сборной стал голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, ставший одним из открытий турнира.

В линию защиты включены Марк Кукурелья (Испания), Дайо Упамекано (Франция), Лисандро Мартинес (Аргентина) и Педро Порро (Испания).

Полузащита представлена Джудом Беллингемом (Англия), Родри (Испания) и Майклом Олисе (Франция).

В атаке выбраны Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанн (Норвегия) и Килиан Мбаппе (Франция).

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый Международной федерацией футбола (ФИФА), позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее еще одна организация признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026.