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ФИФА поддерживает возвращение российских команд

Дегтярев заявил, что ФИФА выступает за возвращение российских команд
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что руководство Международной федерации футбола (ФИФА) поддерживает возвращение российских клубов и сборных на международные турниры.

«В футболе переговорный процесс не останавливался. У руководства ФИФА есть хорошее видение и понимание, что Россию надо возвращать. Пока упираемся в УЕФА», — сказал Дегтярев.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее стало известно о возможном наложении ФИФА трансферного бана на все клубы РПЛ.

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