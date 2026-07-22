«Надо думать, что говоришь»: министр спорта сравнил Плющенко с релокантами

Министр спорта России Михаил Дегтярев в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что высказывания двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о деградации российского спорта напоминают позицию релокантов.

«Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси, совесть нации. И они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить», — сказал Дегтярев.

Ранее Плющенко заявил, что переход его сына Александра под флаг Азербайджана связан с тем, что кататься в российских регионах — это «деградация наших спортсменов».

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Татьяна Тарасова разнесла Виталия Милонова в защиту Плющенко.