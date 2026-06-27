В РФС оценили работу Карпина на посту тренера сборной

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что в организации удовлетворены работой Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России, передает Sport24.

«Что можно занести в актив: по сути, состоялась перестройка нашей сборной, состав обновился почти полностью. Достаточно сложно поддерживать работу института сборных команд, когда нет официальных матчей. Но Валерию Георгиевичу это удается», — сказал Дюков.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее еще одна сборная вызвалась сыграть с Россией.