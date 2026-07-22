Навка выразила желание поработать с Петросян

Навка заявила, что хотела бы поработать с Петросян на ледовых шоу

Олимпийская чемпионка и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка призналась, что была бы рада сотрудничеству с фигуристкой Аделией Петросян. Ее слова передает РИА Новости.

«Интересна ли работа с Петросян? Я же не тренер. Что касается приглашения ее в шоу, не знаю, закончила она со спортом или нет, но Аделия, безусловно, талантливая и артистичная девочка. Я всегда с удовольствием работаю с молодыми и талантливыми фигуристами», — сказала Навка.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее Петросян ответила на слухи, что рассталась с Тутберидзе по телефону.